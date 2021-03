Sechs Fälle in Kinderkrippe

Corona-Alarm im Landessüden: In der Kinderkrippe in Güssing sollen mehrere Betreuer und Schützlinge mit dem gefährlichen Coronavirus infiziert sein. Stadtchef Vinzenz Knor bestätigte auf Anfrage, dass die Krippe derzeit geschlossen, der Kindergarten aber in Betrieb sei. Für weitere Auskünfte verwies der Bürgermeister an die Bezirkshauptmannschaft Güssing. Dort wurde schließlich bestätigt, dass „in beiden Einrichtungen drei Angestellte und drei Kinder“ infiziert seien. Es gebe keine „behördliche Schließung“, Maßnahmen seien dennoch ergriffen worden.