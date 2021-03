„Absurd!“ UEFA-Forderung nach Fans erhitzt Gemüter

UEFA hält an Konzept fest

Man sollte sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Handball-WM in Ägypten war ein Paradebeispiel dafür, wie man das Coronavirus bei einem Groß-Event nicht behandeln sollte. Hier noch einmal die Städte, wo die Fans in Scharen kommen sollen: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Budapest, Kopenhagen, Dublin, Glasgow, London, München, Rom, St. Petersburg. Man bräuchte sich nur die derzeitigen Corona-Zahlen in den erwähnten Städten anschauen, um mehr zu wissen. Dass die UEFA sich diesbezüglich schwer aus dem Konzept bringen lässt, zeigt die Tatsache, dass zahlreiche Champions-League-Spiele immer noch in Budapest gespielt werden, obwohl Budapest eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 500 aufweist. Das versteht selbst Jürgen Klopp nicht mehr, wie der Liverpool-Trainer nach dem Spiel gegen RB Leipzig erklärte.