Die letzte Prognose des „Wetterfrosches“

„Das Wetter in der Steiermark ist in dieser Woche ziemlich zwiegespalten. Im Norden ist es kalt, es kann bis in die Täler teils heftig schneien und im Süden bleibt es eher mild und niederschlagsarm“, sagt Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Graz (Zamg).