Eine Fundgrube am Bahnhof in Innsbruck

2100 Gegenstände im vergangenen Jahr

Denise Otter ist Mitarbeiterin des Fundbüros am Bahnhof Innsbruck. „Lost & Found“ steht an der Glastür. Dahinter eröffnet sich eine wundersame Welt der Vermutungen: Wem gehörst du? Warum wurdest du zurückgelassen? Was hast du bisher erlebt? „Mehr als 2100 Gegenstände wurden im Vorjahr bei uns abgegeben. Coronabedingt aber deutlich weniger als in den Jahren davor“, verweist Andreas Dietrich von der ÖBB-Tochter Mungos auf die nüchternen Zahlen, hinter denen so manch nette Geschichte steckt.