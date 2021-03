Jennifer Lopez: „Wir arbeiten an vielen Dingen“

Die Sängerin sei derzeit zum Dreh in der Dominikanischen Republik, während Rodriguez in Miami befinde. „Also ist es schwer, sich zu sehen - vor allem wegen der Quarantäne und Corona“, so der Insider. „Aber sie wollen versuchen, zusammenzubleiben.“ Probleme gebe es, aber diese seien „nicht von einer dritten Partei wie Madison LeCroy (mit der Rodriguez Gerüchten zufolge einen heißen Online-Flirt gehabt haben soll, Anm.) oder jemand anderes verursacht“, so ein weiterer Insider. „Sie versuchen, die Dinge wieder geradezubiegen.“