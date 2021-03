Hirschgulasch: Der König der Stärkungen

Zum Koch Gerhard Moser (53), Inhaber „Die Mosers“. Gelernt in Mauterndorf im Hotel Elisabeth, Saison-Koch in Saalbach, Küchenchef im Strandbad Maresch/Faaker See, Küchenchef Hotel Alpine Obertauern, 20 Jahre lang Betreiber und Küchenchef Sticklerhütte in Hintermuhr, seit 2012 in Mariapfarr.