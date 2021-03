Infizierter Chefexperte ging ohne Maske spazieren

In sozialen Medien waren Fotos verbreitet worden, die den Funktionär am Mittwoch ohne Mund- und Nasenschutz mit einer Frau - bisweilen in deren Armen - in einem Park in einem schicken Viertel der Hauptstadt zeigen. Der 52-Jährige hatte am 20. Februar bekanntgegeben, positiv getestet worden zu sein und leichte Symptome zu haben.