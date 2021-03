Nach Feuer in Stadl gibt es Hinweise auf Zündler

Drei Scheunen, gar nicht weit voneinander entfernt, in Flammen. Und das in nur vier Tagen: Zuletzt wütete ein Feuer in Steinbach bei Schrems. Dort konnte die Polizei einen Defekt als Ursache feststellen. Von den beiden Brände im Bezirk Waidhofen an der Thaya zuvor könnte aber zumindest einer gelegt worden sein.