Carsten Jancker, Fußballgott von Bayern München

Carsten Janckers Erfolgsliste scheint endlos zu sein: Vize-Weltmeister, Weltpokalsieger, Champions-League-Sieger, vierfacher Deutscher Meister, zweifacher DFB-Pokalsieger, österreichischer Meister. Der Ex-Kicker brachte es in seiner Karriere immerhin auf 148 Einsätze für den FC Bayern München und durfte 33-mal für das Deutsche Nationalteam auflaufen.



Auch in Österreich ist die Fußball-Legende einem breiten Publikum ein Begriff. Nach dem Abpfiff einer sehr erfolgreichen Laufbahn auf dem grünen Rasen folgt jetzt der Anpfiff für eine neue Karriere abseits des Fußballplatzes. Gemeinsam mit Krone.tv und MHsportsmarketing geht Carsten Jancker nun unter die Podcaster - mit seiner eigenen Kombination aus Podcast und TV-Talk-Show.



Der passende Name lag auf der Hand: „MyPodCarsten“ heißt der rund 50 Minuten lange hybride Podcast und bietet eine spannende Mischung aus Ideen, Storys und einzigartigen Perspektiven, die nicht unbedingt immer sportlicher Natur sind. „MyPodCarsten“ vereint dabei einen der besten Stürmer seiner Zeit mit Menschen aus den verschiedensten Bereichen des professionellen Sports und des öffentlichen Lebens. Dabei entstehen kurzweilige Hintergrundgespräche zu Themen, die nicht nur eingefleischte Fußballfans interessieren.



Die erste Sendung dreht sich natürlich ganz um die erfolgreiche Karriere von Carsten Jancker und warum er bei den Roten immer noch als Fußballgott bezeichnet wird. Aber auch die schmerzhafte Niederlage im Champions- League-Finale gegen Manchester United ist ein Thema in der Sendung.