United beendet Manchester Citys Siegesserie

Nach 21 Siegen in Folge und 28 Partien ohne Niederlage in allen Wettbewerben hat sich Manchester City in der 27. Runde der englischen Premier League wieder geschlagen geben müssen. Der Leader unterlag im Derby am Sonntag dem defensivstark und effizient auftretenden ersten Verfolger Manchester United 0:2, befindet sich dank elf Punkten Vorsprung aber weiter voll auf Kurs in Richtung siebenter Meistertitel.