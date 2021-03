Sophia Thiel zeigt ihren neuen Freund Raphael

Der 24-jährige Raphael, der in dem Video ebenfalls zu Wort kommt, wuchs in Dubai und Istanbul auf und kam zum Studieren nach München. Er verrät, dass er sich die Fitness-Videos von Thiel „schon zu Abitur-Zeiten“ angesehen habe und „ein bisschen ein Fan“ gewesen sei. Dass sie schon im Fitnessstudio Interesse an ihm gehabt haben könnte, will er nicht bemerkt haben. Als sie ihm gestand, dass es so sei, sei das „ein kleiner Schock“ gewesen.