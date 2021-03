Hexer Pentz „Ich bin keiner für die Show-Paraden“

Schick beeindruckt

Viele Gegner sehen das längst anders: „Manchmal muss man einem Goalie auch gratulieren“, erinnert sich Rapids Schick an die 35 Torschüsse im Herbst-Derby zurück. „Bei manchen Bällen weiß er bis heute nicht, wie er die gehalten hat.“ Und auch Hüne Barac muss schmunzeln: „Ich weiß nicht, was mit den Torhütern gegen uns immer los ist. Das war dann in Altach und gegen Ried auch so. Da wachsen sie über sich hinaus.“ Trainer Kühbauer sieht die Pentz-Traumform entspannt: „Mehr Effizienz wäre schön. Von mir aus kann er wieder drei, vier halten. Solange wir treffen, zu vielen Chancen kommen.“