29 Anzeigen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen

Während in Wien am Samstag eine Demo mit Tausenden Teilnehmern teils aus dem Ruder lief - es gab eine Reihe von Anzeigen (unter anderem gegen die FP-Führungsriege) und Festnahmen -, ging es in Innsbruck deutlich beschaulicher zu. Nur rund 180 Personen nahmen an einer Kundgebung gegen „Kollateralschäden“ der Covid-Maßnahmen teil.