Sofia Vergara in Embryo-Streit mit Ex erfolgreich

Seit vielen Jahren schon streiten sich Sofia Vergara und ihr Ex-Verlobter Nick Loeb vor Gericht um die einst eingefrorenen Embryos der „Modern Family“-Beauty. Nun hat die 48-Jährige einen weiteren Sieg errungen. Ein Gericht in Los Angeles wies per Verfügung an, dass Loeb Vergaras „ausdrückliche schriftliche Einwilligung“ brauche, um die Embryos von einer Leihmutter austragen zu lassen.