Großglockner: Bergsteiger stürzte auf 27-Jährigen

Der 27-Jährige war im Bereich des sogenannten „Sattele“, in Heiligenblut, unterwegs. Am Weg auf den Großglockner wurde er von dem 29-Jährigen überholt. „Kurz darauf dürfte der 29-Jährige ausgerutscht und auf den Mann gestürzt sein, wobei sich dieser durch das Steigeisen eine schwere Verletzung am Oberschenkel zuzog“, schildert ein Polizist. Der 27-jährige Bergsteiger wurde vom Notarzthubschrauber C 7 mittels Seil geborgen und in das KH Schwarzach geflogen.