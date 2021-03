Harte Nuss! 99ers-Goalie als Hoffnungsschimmer

Die Woche der Wahrheit geht für die Eishockey-Profis der Graz99ers in die entscheidende Phase! DIe Steirer dürfen keines der letzten beiden Spiele verlieren, sind gleichzeitig von Fehlern der Konkurrenz abhängig. So muss Villach eine der nächsten beiden Partien gegen Dornbirn und Bratislava verlieren. Ein Hoffnungsträger der Grazer ist mittlerweile Youngster Felix Nußbacher. Der 21-Jährige mauserte sich in den letzten Wochen zur großen Stütze und könnte nun im Meisterschaftsfinale zum Fels in der Brandung werden...