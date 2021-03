Zwei Nominierungen für Grazer Next Liberty

Die besten Produktionen für junges Theaterpublikum werden jedes Jahr von einer Fachjury für den Stella-Theaterpreis nomniert. Und das Grazer „Konrad“-Team rund um Regisseur Simon Windisch kann sich heuer gleich über zwei Nominierungen freuen: Leonie Bramberger ist in der Kategorie „Herausragende Ausstattung“ nominiert und Robert Lepenik in der Kategorie „Herausragende Musik“. Verliehen wird der Preis am 20. Juni in den Linzer Kammerspielen.