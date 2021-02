Inter setzt Erfolgslauf mit 3:0 gegen Genoa fort!

Inter Mailand hat die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft zumindest für wenige Stunden ausgebaut! Die Mailänder setzten sich am Sonntag gegen den Liga-13. Genoa mit 3:0 durch - und vorerst sieben Punkte vom ersten Verfolger und Lokalrivalen AC Milan ab, der im Abendspiel der 24. Runde noch bei der fünftplatzierten AS Roma gastiert.