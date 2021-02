Die SPÖ will in Graz eine City-S-Bahn

Grazer Ministerin auf „Bremse“

Das große Problem an der U-Bahn sind ja die hohen Kosten - 3,3 Milliarden Euro! In der Steiermark erhofft man sich, dass der Bund, so wie in Wien, die Hälfte zahlt. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) sagte jedoch, sie wolle lieber „bestehende Systeme“, also Straßenbahn und S-Bahn, ausbauen. Sie sollte sich die Pläne zumindest unvoreingenommen anschauen, findet der Grazer Nationalratsabgeordnete Axel Kassegger (FPÖ). Er fragt - parlamentarisch - nach, ob sie das inzwischen gemacht hat?