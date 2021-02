Nach Platz eins: Bullen haben Blut geleckt

Aber nach dem Nachtragssieg gegen Klosterneuburg am Dienstag beendeten die Mannen von Cheftrainer Mike Coffin die Hinrunde auf Rang eins. Seit 2017 lag man am Ende des Grunddurchgangs nie außerhalb der Top-3. „Der erste Platz nach dem Grunddurchgang macht uns heuer super zufrieden“, ist Bulls-Manager Michi Schrittwieser ehrlich. „Das garantiert uns im schlimmsten Fall einen Europacupplatz. Letzte Saison waren wir Dritter, haben dadurch und durch den späten Verzicht von Gmunden den Champions-League-Platz verloren!“ Im Fernduell mit Gmunden (gegen Klosterneuburg) könnten die Bulls am Samstag in Oberwart (Cigoja und Schreiner sind mit Problemen an der Fußsohle weiter fraglich) auch in der Platzierungsrunde Rang eins übernehmen. „Dazu arbeiten wir daran, den Kader, vor allem unsere Top-Spieler wie Alex Herrera oder Thomas Schreiner, längerfristig in Kapfenberg zu halten. Trotz Corona sind die Gespräche mit den Sponsoren gut.“