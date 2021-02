England-Klub spielt in Trikots aus Kaffee-Resten

Der englische Fußball-Viertligist Forest Green Rovers wird in seinem Heimspiel gegen Colchester am Samstag erstmals in Trikots auflaufen, die aus übrig gebliebenen Kaffeesätzen und recyceltem Plastik hergestellt wurden. Bisher hatten die Rovers, die in der viertklassigen League Two Tabellenzweiter sind, Shirts aus Bambus getragen.