91-Jähriger im eigenen Haus betäubt und ausgeraubt

Bereits am 15. Februar 2021 war es zu dem Vorfall in Pöls gekommen. In den Mittagsstunden, zwischen 12 und 15 Uhr, bekam ein alleinstehender Pensionist Besuch von einer Frau, die dem 91-Jährigen bereits bekannt war: Im Sommer 2019 hatte sie gemeinsam mit einer männlichen Begleitung einige Male Gartenarbeiten und dergleichen für den Pensionisten durchgeführt.