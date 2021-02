Michael Tschuggnall: „Gerne inkognito unterwegs“

Nach Master- und Doktoratsstudium arbeiten Sie jetzt als Softwareentwickler. Haben Sie noch künstlerische Ziele?

Momentan bin ich mit Arbeit und Familie eingespannt, da bleibt nicht viel Zeit, um an größere künstlerische Ziele zu denken. Langfristig will ich die Musik aber definitiv wieder mehr in den Vordergrund rücken - in welcher Form, ist aber noch völlig offen.