Mit einem „Neuner“ holt sich Austria die Führung

SV Guntamatic Ried - SK Rapid Wien

Der SK Rapid Wien kann den Schwung aus dem Sieg gegen Salzburg mitnehmen und die SV Ried glatt mit drei Siegen in drei Spielen niederringen. Von den Innviertlern am Knappsten an einem Punkt dran ist noch Noah Geisböck bei seinem 1:2 gegen Mario Viska. Viska ist damit bereits fünf Spiele hintereinander ungeschlagen. Benjamin Zidejs 2:0-Sieg über David Winter und Dominik Lampachers 4:2 über Daniel Bramberger machen den grün-weißen Erfolg perfekt. Den Hütteldorfern fehlen nach dieser Runde nur noch zwei Punkte auf die viertplatzierten Salzburger.