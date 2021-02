12.000 Euro Kindergeld für junge Mutter erkämpft

Volksanwalt: „Endlich umdenken und Regeln anpassen“

Demnach ist zwar das Beschäftigungsland vorrangig für Familienleistungen zuständig. Gibt es in diesem jedoch keine Leistung, die jenem des österreichischen Kinderbetreuungsgeldes entspricht, ist Österreich erneut am Zug. „Jetzt ist Susanne Raab als neue Familienministerin zuständig“, so Volksanwalt Bernhard Achitz am Montag in einer Aussendung: „Ich appelliere an sie, endlich umzudenken und die Regeln anzupassen. Es kann nicht sein, dass Familien jahrelang auf ihr Geld warten müssen und dadurch in existenzielle Krisen gestürzt werden.“