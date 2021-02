Zeta-Jones lacht über Michael Douglas‘ Zausellook

Douglas mit „mehr Haaren im Gesicht als ich am Kopf“

„Wenn Michael mehr Haare im Gesicht hat als ich am Kopf“, witzelte die Hollywood-Beauty über den neuen Look ihres Göttergatten. Und auch die Fans hatten ihre helle Freude am im Gesicht zugewachsenen Michael Douglas. „Schaut nach ,Cast away‘ aus“, scherzte ein Fan in Anspielung an den Film mit Tom Hanks. „Ihr seid aber immer noch ein schönes Paar“, sparte ein anderer nicht mit Komplimenten.