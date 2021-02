Ghedina: „Früher gab es mehr Persönlichkeiten“

Der 13-fache Weltcupsieger Kristian Ghedina hat die Ski-WM in Cortina mit uns eröffnet und er schließt sie auch ab. Im finalen Gespräch gibt er Einblicke in seine tägliche Arbeit als WM-Botschafter, sagt aber auch, was bis zu den Olympischen Spielen 2026 in Cortina und Mailand besser werden kann. Außerdem spricht er über die Erwartungen an seinen eigenen Sprössling, und er zieht Vergleiche zwischen damals und heute. Dabei hält er fest: „Früher gab es mehr Persönlichkeiten.“