Kellereinsturz: Ganzer Ort „sprachlos und traurig“

„Am Vorabend saß ich mit ihm zusammen“

Laut dem Ortschef zeigte D. trotz seiner schweren Verletzungen an der Wirbelsäule noch, wo die Feuerwehrmänner nach Markus Sch. graben sollten. Nach fünf Minuten war sein Kopf frei, doch alle Mühe vergebens – es konnte nur der Tod des 39-Jährigen festgestellt werden. Nicht nur die Florianijünger trauern um ihren Kameraden, auch dem Bürgermeister steht am Tag nach dem Drama der Schock ins Gesicht geschrieben. „Am Vorabend saß ich mit ihm zusammen, dann sagte er, er müsse zum Keller“, so Richter.