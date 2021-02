Leitinger: „Der ist ein Draufgänger-Typ gewesen“

Vor vier Jahren bei der Ski-WM in St. Moritz hat sich der Riesentorlauf-Spezialist Roland Leitinger die Silbermedaille geholt. Stefan Brennsteiner hat vor zwei Jahren in Aare den neunten Platz im RTL eingefahren. Auch in Cortina wollen sie an die Leistungen herankommen. Im „Krone“-WM-Studio sprechen die beiden nicht nur über die unmittelbare Vorbereitung sowie den bisherigen Saisonverlauf, sondern auch über ihre Idole. Leitinger favorisiert Hermann Maier und den Schweizer Marc Berthod: „Der ist ein Draufgänger-Typ gewesen“