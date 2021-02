Großbrand zerstörte beliebtes Ausflugsgasthaus

Nur noch Schutt und Asche: Die Griesner Alm, ein beliebtes Ausflugsgasthaus auf 1024 Metern Seehöhe in Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel), wurde am Donnerstag bei einem verheerenden Großbrand völlig zerstört. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Betrieb war aufgrund von Corona geschlossen. Warum das Feuer im dreistöckigen Gebäude ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei nimmt Ermittlungen auf.