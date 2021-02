Hammer, LaBeouf, Manson: Stars zum Fürchten!

Die Sängerin war erfolgreich, finanziell gesichert und hatte viele Freunde und Familienrückhalt, als sie während der Dreharbeiten zu „Honey Boy“ mit LaBeouf zusammenkam: „Leute würden nie denken, dass so etwas einer Frau wie mir passieren könnte. Der größte Irrtum ist die Annahme von Leuten, dass man klug und stark genug ist, einfach zu gehen. Die Wahrheit ist, so etwas kann jedem passieren!“ In ihrem Fall stieg sogar am Ende eines Horrortrips am Valentinstag 2019 freiwillig wieder zu LaBeouf ins Auto, nachdem er sie die Nacht davor - laut ihrer Klage - gewürgt, mit dem Leben bedroht und körperlich misshandelt wurde. Die Fahrt nach Los Angeles wurde zu einem Höllentrip. LaBeouf fuhr so schnell und rücksichtslos, dass er immer wieder einen tödlichen Unfall riskierte. FKA twigs überlegte sogar, ob sie bei 140 km/h aus dem Wagen springen sollte: „Er hatte keinen Airbag auf der Beifahrerseite und war mir sicher, dass ich mir bei einem Unfall den Hals brechen würde.“ Sie überlebte die Fahrt und blieb noch drei weitere Monate bei LaBeouf.