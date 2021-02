Juve-Star verliert nach CL-Pleite das Bewusstsein

Am Mittwoch gab es mit dem 1:2 gegen Porto eine überraschende Niederlage. Für die „Alte Dame“ und den blassen Superstar Cristiano Ronaldo war es im fünften Duell mit Porto die erste Pleite. Insgesamt war es der zweite Rückschlag in Folge, nachdem man zuletzt in der Liga den Schlager bei Napoli mit 0:1 verloren hatte.