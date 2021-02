Mädchen (7) nach Schule stundenlang verschwunden

In Graz ist am Mittwoch ein siebenjähriges Mädchen von der Schule nicht nach Hause gekommen. Ab etwa 11 Uhr fehlte jede Spur von der Schülerin. Seit dem Nachmittag wurde gefahndet - mit Erfolg: Am Abend wurde das Mädchen gefunden. Zwei Burschen fanden es in einem Bus und brachten es zur Polizei.