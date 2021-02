Mitter: „Ich bin ein bisschen ein Traditionalist“

Die gestrige Premiere beim Parallelslalom ist aus österreichischer Sicht gut ausgegangen, aber der Wettbewerb steht klar in der Kritik. Braucht es so etwas bei einer WM? „Ich bin ein bisschen ein Traditionalist“, offenbart der ÖSV-Damen-Rennsportleiter Christian Mitter. Gemeinsam mit dem Techniktrainer Johannes Zöchling spricht er über das entstandene Chaos, die Leistungen der österreichischen Ladies in der ersten Woche und über die potenziellen Chancen auf Medaillen bei den technischen Bewerben.