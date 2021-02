Wöber out! Salzburg mit Sorgen gegen Villarreal

Auch Ramalho fehlt

Ramalho fehlt wegen dreier Gelber Karten in der Champions-League-Gruppenphase. Wöbers Ausfall wiegt dadurch doppelt schwer. Der 23-Jährige laboriert seit Ende Jänner an Oberschenkelproblemen, hat die jüngsten vier Pflichtspiele verpasst. Laut Angaben eines Clubsprechers besteht die Hoffnung, dass Wöber Ende der Woche ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Die Bullen treffen am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) im Ligaschlager auf dessen Ex-Club Rapid. Nächsten Donnerstag folgt das Rückspiel in Villarreal.