Thomas Dreßen: Sein WM-Plan nach der Hüft-OP

Im November wurde er auf der Hüfte operiert, seither hat er kein Weltcuprennen in den Beinen - und jetzt will er bei der WM-Abfahrt in Cortina für Furore sorgen. Im krone.tv-Interview mit Michael Fally spricht der DSV-Speed-Star mit österreichischem Background über seinen „ambitionierten Plan“ und auch über Vincent Kriechmayr, Romed Baumann und seinen Sieg 2019 in Lake Louise bei seinem Comeback-Rennen nach dem Kreuzbandriss.