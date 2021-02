Ministerium stellt klar: Bürger dürfen „zuhören“

Klare Ansage aus Wien

Ein im vergangenen Landtag eingebrachter Dringlichkeitsantrag sollte Klärung bringen. Dieser wurde auch glatt angenommen. Damit forderte der Landtag den Bund auf, in der neuen Verordnung die Berechtigung, einer Gemeinderatssitzung beizuwohnen, klar zu formulieren. „Das wäre sich aber zeitlich nicht ausgegangen“, erläutert Sint, so wurde das Ministerium mittels Anfrage direkt mit dem Thema konfrontiert. Am Dienstag kam die Stellungnahme per E-Mail, die wohl manchem Dorfchef gar nicht passen wird: Der Besuch ist erlaubt! Mit der Formulierung „Nach Art. 117 Abs. 4 B-VG sind die Sitzungen des Gemeinderates öffentlich, wobei jedoch Ausnahmen vorgesehen werden können. Die 4. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung - sowie auch deren Vorgängerverordnungen - steht daher der Teilnahme an öffentlichen Sitzungen nicht entgegen“ sollte nun das strittige Thema ein für alle Mal geklärt sein.