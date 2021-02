Joachim Puchner: Gesundheitlich ging‘s nicht mehr

Joachim Puchner zu Gast im krone.tv-WM-Studio in Cortina: Mit Michael Fally spricht der ORF-Kamerafahrer über die Schneemassen in Cortina, die Fahrt ins ungewisse auf der WM-Strecke, seine Vorbereitung auf seine Kameraeinsätze, sein Karriereende („Es ging gesundheitlich nicht mehr“), Schmerzmittel und die Chancen der ÖSV-Asse in den Speedbewerben.