Mehr Corona-Impfstoff für Oberösterreich

Doch auch für Jüngere gibt es nun eine erste Lieferung: Nach der Zulassung von AstraZeneca Ende Jänner wurde gestern erstmals dieser dritte Impfstoff nach OÖ gebracht. Er wird an 18- bis 64-Jährige verabreicht. Die erste Tranche umfasst 6600 Dosen. Das Personal von Krankenhäusern ist ab heute an der Reihe, sowohl im Linzer Raum, darunter das Kepler Uniklinikum, als auch in Spitälern außerhalb. Zudem bekommen Mitarbeiter in Rot-Kreuz-Stationen den ersten Teil der Immunisierung gegen Covid.