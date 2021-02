Salzburg kritisiert Bahn-Streit

Der Staat gleicht per Notvergabe die Verluste von ÖBB und Westbahn auf der Strecke Salzburg-Wien aus um den Takt aufrecht zu erhalten. Derzeit gibt es weiter keine Einigung für eine Verlängerung. Kommt diese nicht, werden ab dem 22. Februar nur noch 24 statt 40 Züge die Strecke bedienen. Das führt in Salzburg zu heftiger Kritik. Ein Abstand von zwei Metern wird durch mehr Fahrgäste in den Waggons unmöglich. „Wir werden diesen Schritt sicher nicht so hinnehmen, nachdem auch die Bundesländer weiterhin fast das gesamte Nahverkehrsangebot bereitstellen und auch bezahlen“, so Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Elf Millionen Euro schwer war der Verlust für Salzburgs Öffis im vergangenen Jahr. Im Streit wegen der Weststrecke geht es um 30 Millionen Euro für die kommenden zwei Monate.