Für das Klima gibt es keine Impfung

Zwei Bürgermeister mit enormem Engagement

In den zwei neuen KEM herrscht hingegen Aufbruchstimmung. Nicht unwesentlich beteiligt daran ist der neue, junge BM von Holzgau, Florian Klotz: „Mega! Ich bin hauptsächlich deswegen in die Gemeindepolitik gegangen.“ Klotz, der sogar Energiewirtschaft studiert hat, ist Feuer und Flamme und war auch im Vorfeld treibende Kraft. Niemand zweifelt, dass viel menschliche Energie frei wird, um Themen wie Photovoltaik, Mobilität oder E-Car-Sharing voranzutreiben. Auch die Öffentlichkeitsarbeit sei eine zentrale Aufgabe. Dies sieht auch die treibende Kraft im „Zwischentoren“ Stefan Lagg, BM von Lermoos, so: „Unsere favorisierten Themen sind thermische Sanierung von Kommunalgebäuden, Photovoltaik und die E-Mobilität.“ Dass man es in beiden Paktregionen ernst meint, drücken beide unisono aus: „Wir möchten gerne einen Modellregionsmanager in Vollzeit anstellen!“