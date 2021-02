Didis Warnung auf der „Bullen-Jagd“

Rapid könnte heute gegen den WAC zumindest vorübergehend Salzburg an der Spitze ablösen. Zweitbestes Heim- gegen drittbestes Auswärtsteam – es hat etwas von einem Schlager, wenn Rapid heute den WAC empfängt. „Wird nicht leicht, die Wolfsberger können sehr gut spielen“, mahnt Coach Kühbauer, dessen Truppe nach der „cupfreien“ Woche mit dem nächsten Sieg an der Spitze vorlegen will.