Peter Moizi: „Wir machen 10 Medaillen bei Ski-WM!“

Eine neue Ausgabe von „Krone oder Kasperl“: Peter Moizi und Kimberly Budinsky besprechen in der heutigen Folge das Mammutprogramm in den kommenden zwei Wochen bei der Ski-WM in Cortina, die herausragende Leistung von Tom Brady, der seinen 7. Super-Bowl-Triumph feierte, die Neuigkeiten von Dominic Thiem und Dennis Novak aus Australien, die Patzer von Alisson Becker im Premiere-League-Spitzenspiel und die Vertragsverlängerung von Lewis Hamilton (alles im Video oben).