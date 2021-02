Junge Steirer sorgen für Action in leeren Hallen

Faszination für „Lost Places“

Weil die jungen Filmemacher unter der Woche schulisch stark gefordert sind, bleibt ihnen für ihr Herzensprojekt nur das Wochenende - also war der Name „Weekend Warriors“ schnell gefunden, wie Manuel Hutter erklärt. Der stetig wachsenden Faszination sogenannter „Lost Places“ können sich auch die drei Schüler nicht entziehen und sind in ihrem direkten Umfeld schnell fündig geworden. Ursprünglich wollten sie den geografischen Radius ja viel weiter ziehen, Corona hat ihnen allerdings einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber so, wie die drei steirischen „Weekend Warriors“ ihre Filme gestalten, könnte die verlassene Anlage im Mürztal, der sich Dröxler, Hutter und Gulnbrein in ihrer ersten Episode widmen, auch eine spektakuläre Location im deutschen Ruhrgebiet sein.