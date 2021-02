Hans Knauß: „Das braucht man nicht schönreden!“

Hans Knauß im krone.tv-Interview. Der Ex-Ski-Star und nunmehrige ORF-Kommentator ist Michael Fally im „Krone“-WM-Studio in Cortina via „Zoom“ zugeschaltet und spricht über seinen 50. Geburtstag am Dienstag, seinen Kumpel Kristian Ghedina, das Hundertstel-Drama bei der WM 1999, die Chancen der ÖSV-Herren und -Damen beim WM-Super-G - und über die Verletzungsmisere im Ski-Weltcup. Knauß: „Das braucht man nicht mehr schönreden.“