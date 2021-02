Olivia Wilde: Mit Harry Styles wird es ernst!

Am Set ineinander verliebt

Derzeit steht Styles für Wildes Film „Don‘t Worry Darling“ vor der Kamera. „Sie drehen weiter in Los Angeles. Die Dreharbeiten waren wegen Covid schwierig. Sie mussten das Set mehrere Male für Tests und Pausen schließen“, so der Insider weiter, der auch verriet, dass die 36-Jährige die Situation jedoch gut meistert: „Sie bleibt ruhig und ist trotz all den Pausen sehr fokussiert.“