Die verrückte Wette hinter dem Kitzbühel-Wahnsinn

Kristian Ghedina zu Gast im „Krone“-WM-Studio in Cortina d‘Ampezzo. Der italienische Altstar und WM-Botschafter spricht bei Moderator Michael Fally über sein Geburtshaus in Cortina, sein neues Leben als Jung-Papa, Stephan Eberharter, Patrick Ortlieb - und natürlich über seinen irren Grätsch-Sprung am Zielhang einst auf der Streif in Kitzbühel. Ghedina verrät, dass dieser legendäre Sprung auf einer verrückten Pizza-Bier-Wette basierte. Eingelöst wurde sie bis heute nicht. Hier geht‘s zu Teil zwei des Interviews.