Streit ums Schneeschaufeln: Nachbar erschoss Paar

Eine Auseinandersetzung unter Nachbarn hat in den USA ein tragisches Ende genommen: Ein Mann geriet mit einem Ehepaar am Morgen in Streit, nachdem es in der Nacht heftig geschneit hatte. Es ging beim Disput ums Schneeschaufeln - das Ehepaar wurde schließlich erschossen, weil es den Schnee auf das Grundstück des Nachbarn geschoben hatte. Danach richtete sich der Täter die Waffe gegen sich selbst.