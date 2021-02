Flieger des FC Bayern am Weg nach Katar gestoppt

Nachtflugverbot

Das Flugzeug mit Alaba und Co. hob laut „Bild“-Informationen sogar erst am Samstagmorgen um 6.52 Uhr ab - also über siebeneinhalb Stunden später als ursprünglich geplant. Grund: Die Bayern bekamen keine Starterlaubnis! Das Flugzeug musste erst enteist werden - und das dauerte. Ja, es dauerte zu lange! Erst kurz vor Mitternacht war der Flieger bereit, doch ab 0 Uhr gilt das Nachtflugverbot - also durfte die Maschine der Bayern nach Doha zur Klub-WM nicht mehr abheben.