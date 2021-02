Kostenlose Coronatests in steirischen Apotheken

Weitere Teststation in Spielfeld

Ab Samstag (6. Februar) stehen außerdem alle 22 Test-Standorte in der Steiermark von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. „Wir haben somit eine Kapazität von rund 200.000 Tests pro Woche und jede Apotheke, die mitmacht, hilft, dieses Angebot der Bevölkerung näher zu bringen“, betont auch Harald Eitner, Leiter des steirischen Katastrophenschutzes. Ab Montag gehen dann in Spielfeld am 23. Standort zwei weitere Testspuren in Betrieb.